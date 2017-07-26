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Burhaniye'de zeytin odunları hediyelik eşya oldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:52
Burhaniye'de zeytin odunları hediyelik eşya oldu
Burhaniye'de zeytin odunları hediyelik eşya oldu

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, budama sırasında kesilen zeytin dalları hediyelik eşya oldu. İskele Gece Pazarı'nda hediyelik eşyalar satan Cumhur Göktürk, zeytin ağacından yapılan küllük, takı kutusu ve saksıların ilgi gördüğünü söyledi.
Burhaniye'de zeytinlerde budama sırasında çıkan yüzlerce ton dal, yakacak olarak kullanılırken, bir bölümü de sanatseverlerin ellerinde hediyelik eşyaya dönüşüyor. Zeytin ağacının çok dayanıklı olduğunu anlatan 67 yaşındaki Cumhur Göktürk, zeytin ağacından yapılan eserlerin kendilerine ekmek kapısı olduğunu söyledi. Ürünleri bir arkadaşından aldığını anlatan Cumhur Göktürk, "Zeytin ağacından mutfak araç ve gereçlerinden hediyelik eşyalara kadar çok değişik ürünler ortaya çıkıyor. Bende, küllük, takı kutusu, saksı ve tabak altlıklarını satıyorum. Her biri ilgi görüyor. Odun olarak kullanılan zeytin dalları böylelikle değer kazanıyor" dedi.
(FT)

26.07.2017 17:54:31 TSI
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