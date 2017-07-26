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Koçaş'tan yapılandırma uyarısı



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Defterdarı Osman Koçaş 6736 ve 7020 sayılı kanun kapsamında vergi affından faydalanarak yapılandırma yapan vatandaşların taksitlerini ödemeleri için uyarılarda bulundu.

19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı kanun ile 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı kanun kapsamında başvuru süreleri içinde mükelleflerin önemli ölçüde teveccüh gösterdiğini belirten Koçaş, " Her iki yapılandırma kanunu ile de; Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi, Yİ-ÜFE oranında yani üçte iki oranında azaltıldı ve Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen silindi. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapıldı.

Borcun peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısı kadar ikinci defa indirim yapıldı. Borçları 18 taksitte 36 ay sürede ödeme imkânı verildi. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulandı. Böylece vatandaşlarımız, kamuya olan borçlarını yapılandırarak ekonomik faaliyetlerini daha kolay yürütme imkânına kavuştu. Mükelleflerimizin yapılandırdıkları borçları açısından sağladıkları bu avantajları kaybetmemeleri ve borçlarının eski haline dönerek tekrar faiz ve ceza yükü altına girmemeleri için ödemelerini süresinde ve düzenli yapmaları önem arz etmektedir. Özellikle 7020 sayılı kanun açısından İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu kapsamda, söz konusu kanunlardan yararlanan vatandaşlarımız açısından 6736 sayılı kanunun 3. taksit ve özellikle 7020 sayılı kanunun 1.taksit ödeme sürelerinin son günü 31 Temmuz 2017 tarihidir.

Bu doğrultuda tüm mükelleflerimizi başvurdukları yapılandırma kanunlarının avantajlarını kaybetmemeleri için taksitlerini süresinde ödemeye davet ediyoruz" dedi.

(YE-YE-Y)



26.07.2017 18:05:27 TSI

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