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Hakkarili Esranur'dan yürek yakan Mescid-i Aksa şiiri



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Hakkarili 11 yaşındaki Esranur Er, Mescid-i Aksa'da yaşanan drama dayanamayarak Müslümanlara adeta çağrı niteliğinde bir şiir yazdı.

Mescid'i Aksa'da yaşanan drama dayanamayan 11 yaşındaki minik Esranur, dinleyenleri adeta gözyaşlarına boğan çağrı niteliğinde bir şiir kaleme aldı. Yazdığı şiiri okurken çektiği görüntüsünü sosyal medyada paylaşan minik Esranur, dinleyenleri gözyaşlarına boğuyor. Mescid-i Aksa'da yaşanan olayların kaleme alındığı şiir, tıklanma rekorları kırıyor. Şiirinde Mescid-i Aksa'daki İsrail zulmünü dile getirdiğini belirten Esranur, "Mescid-i Aksa ile ilgili haberleri internetten takip ediyorum. İnternetten gördüğüm bir video, beni çok üzdü ve şiir yazmak istedim. Haberleri okuyarak şiirimi yazdım. Yazarken çok ağladım. Babam hep bana 'ağlama, yaz' diyordu. Bende hep üzgün üzgün yazıyordum" dedi.

Müslümanların Kudüs'e sahip çıkması gerektiğini ifade eden Esranur, "İsrail'in yaptıklarına karşı Müslümanlarımız bir şeyler yapmalı. Kudüs'ümüzü kurtarmalılar" ifadelerini kullandı.

Daha önce Hakkari'nin il statüsünden çıkarılacağı ile ilgili de şiir yazdığını dile getiren minik Esranur, "Hakkari'nin il olmaktan çıkacağını haberlerde gördüm, çok üzüldüm. Bütün gece ağladım. Cumhurbaşkanımız bizi duyar diye Hakkari ile ilgili şiir yazdım" şeklinde konuştu.

9 yaşından beri şiir yazdığını da sözlerine ekleyen Esranur Er, "Öğretmenim sesimin güzel olduğunu, bu nedenle şarkı söylememi istemişti. Bende öğretmenime, ben Müslüman'ım, şarkı söyleyemem deyince, o da bana 'o zaman şiir oku' dedi. Bu sebeple şiir yazmaya başladım. İlk zamanlarda babamdan destek alarak şiir yazmaya başladım. Şimdi ise kendim yazmaya çalışıyorum" dedi.

Minik Esranur, haksızlığa uğrayanları savunmak için avukat olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Hakkarili Esranur Er'in kaleme aldığı 'Mescid-i Aksa' isimli şiirinden üç dörtlük:

"Bu suskunluk niye, soruyorum sizlere

Hani Mescid-i Aksa senin ikinci kıblendi

Hani Peygamberlerin diyarıydı Kudüs

Vicdanınız hiç mi sızlamıyor

Kardeşleriniz Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te şehit ediliyor Ne zaman sahip çıkacaksın ikinci kıblene

Nasıl cevap vereceksin yüce Allah'a

Müslümanlar bu kadar zayıf kalır mıydı?

Sen ne olur ağlama ey Kudüs

Ben küçük bir çocuğum ama yüreğim kocaman

Bekle beni ey Kudüs

Sen ne olur diren ey Mescid-i Aksa'm

Seni sahipsiz bırakmamak, işgalden kurtarmak için

Seni kurtarmaya, senin için şehit olmaya

Elbet bir gün geleceğim ey Kudüs"

(ATL-MSA-Y)



27.07.2017 10:05:43 TSI

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