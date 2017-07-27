Şarkıcı Buray Manisalı hayranlarıyla buluşacak
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MANİSA (İHA) - Şarkıcı Buray, Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nin 5. yıl kutlamaları kapsamında yarın Manisalı hayranlarıyla buluşacak.
Sosyal medya üzerinden 5. yıl kutlamalarına konser verecek sanatçıyı Manisalılara anket üzerinden soran Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, anket sonucu şarkıcı Buray'ı Manisalı hayranlarıyla buluşturacak. Birçok şarkıcının oylandığı anket sonucunda birinci gelen başarılı şarkıcı, alışveriş merkezinin 5. yıl kutlaması vesilesiyle Manisa'daki sevenleriyle ilk kez buluşacak. Ayrıca sosyal medya anketiyle belirlenen 10 şanslı Buray hayranı, ünlü şarkıcıyla yüz yüze tanışma fırsatını yakalayacak.
Forum Magnesia tüm misafirlerini, 28 Temmuz Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak Buray konserinde müzik ziyafeti yaşamaya davet ediyor.
(AY-Y)
27.07.2017 10:41:01 TSI
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