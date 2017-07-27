ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:47
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde poşet içerisine gizlenmiş şekilde 885 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolunda icra edilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Siirt'ten, İstanbul istikametine gitmekte yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir şahsın olduğu koltuğun üst bagaj bölümünde poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette 885 gram esrar ele geçirildi.
(UY-Y)

27.07.2017 10:49:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakan Yılmaz'dan şampiyon takıma malzeme desteği
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN ŞAMPİYON TAKIMA MALZEME DESTEĞİ
Medicana'dan, Sivas Belediyespor'a sağlık desteği
YEREL

MEDİCANA'DAN, SİVAS BELEDİYESPOR'A SAĞLIK DESTEĞİ
ÇEDAŞ yatırımlarını yaz mevsiminde planlı bir şekilde devreye alıyor
YEREL

ÇEDAŞ YATIRIMLARINI YAZ MEVSİMİNDE PLANLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALIYOR
Suşehri'ne çıraklık ve mesleki eğitim kursları açılacak
YEREL

SUŞEHRİ'NE ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI AÇILACAK