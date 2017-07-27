Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
(Fotoğraflı)
Aydemir Kadıoğlu
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde poşet içerisine gizlenmiş şekilde 885 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü Malatya-Kayseri D-300 karayolunda icra edilen yol kontrol ve arama tarama faaliyetleri sırasında Siirt'ten, İstanbul istikametine gitmekte yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada bir şahsın olduğu koltuğun üst bagaj bölümünde poşet içerisinde gizlenmiş vaziyette 885 gram esrar ele geçirildi.
(UY-Y)
27.07.2017 10:49:42 TSI
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