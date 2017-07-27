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Gürpınar Belediyesinden taziye evlerine destek



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından 40 mahallede bulunan taziye evlerine 4 bin sandalye ve bin masa dağıtıldı.

İlçede hizmet atağını sürdüren Gürpınar Belediyesi, bir yandan şehir merkezindeki projeleri hayata geçirirken, diğer yandan en ücra mahalleye hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, ilçeye bağlı 40 mahallede bulunan taziye evlerinde 4 bin sandalye ve bin masa dağıtıldı. Belediye ekiplerince mahallelere getirilerek teslim edilen masa ve sandalyelerin taziye günlerinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Ekipler, ayrıca ihtiyaç duyulan taziye evlerinde boyama çalışmalarını da sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin her mahallesine hizmet götürmeye çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşların taziye günlerinde sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattıklarını ifade eden Doğramacı, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşarak, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz, belirledikleri mahallelerde eksikleri tespit ettikten sonra buralarla ilgili çalışma yürütüyor. 40 mahallede bulunan taziye evlerinin eksiklerini bu kapsamda giderdik. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

(MSA-Y)



27.07.2017 12:09:14 TSI

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