ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sorgun Belediyesi'nden Gençlik Festivali

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:33
Sorgun Belediyesi'nden Gençlik Festivali
Sorgun Belediyesi'nden Gençlik Festivali

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA)- Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES programı kapsamında düzenlemiş olduğu Gençlik Festivali'ne bu yıl Sorgun Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
Birbirinden güzel geleneksel gösterileri ve eğlenceli yarışmaları Sorgunlularla buluşturacak olan festivalin özellikle gençler tarafından izlenmesi gerektiğini ifade eden Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,"Bu festivali Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz, bizim kültürümüzde yer edinmiş bize özgü eğlence biçimleri olan tarihimizde büyük önemi olan Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu gibi bizim değer yargılarımızla özdeşleşen bu oyunların gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin de gerekli ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Bir milletin geleceği geçmişinde saklıdır ve değerlerimizi korumak adına bu tür projeleri de elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. GENÇDES Gençlik Festivali 28 Temmuz Cuma akşamı belediye meydanında düzenlenecek, halkımızın özellikle gençlerimizin katılmasını bekliyorum" dedi.
(RY-UY-Y-)

27.07.2017 12:35:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Leyleklerden tarlalardaki biyolojik mücadeleye katkı
YEREL

LEYLEKLERDEN TARLALARDAKİ BİYOLOJİK MÜCADELEYE KATKI
Sahte para dolandırıcıları yakayı ele verdi
YEREL

SAHTE PARA DOLANDIRICILARI YAKAYI ELE VERDİ
Yozgat POMEM'de eğitimler devam ediyor
YEREL

YOZGAT POMEM'DE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Albay Selçuk Yıldırım'a veda ziyareti
YEREL

ALBAY SELÇUK YILDIRIM'A VEDA ZİYARETİ
Öğrenciler yaz aylarında da kütüphaneye yoğun ilgi gösteriyor
YEREL

ÖĞRENCİLER YAZ AYLARINDA DA KÜTÜPHANEYE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR