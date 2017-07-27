YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sorgun Belediyesi'nden Gençlik Festivali

Sorgun Belediyesi'nden Gençlik Festivali



(Fotoğraflı)



Rukiye Yılmaz

YOZGAT (İHA)- Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES programı kapsamında düzenlemiş olduğu Gençlik Festivali'ne bu yıl Sorgun Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Birbirinden güzel geleneksel gösterileri ve eğlenceli yarışmaları Sorgunlularla buluşturacak olan festivalin özellikle gençler tarafından izlenmesi gerektiğini ifade eden Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,"Bu festivali Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştiriyoruz, bizim kültürümüzde yer edinmiş bize özgü eğlence biçimleri olan tarihimizde büyük önemi olan Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu gibi bizim değer yargılarımızla özdeşleşen bu oyunların gelecek nesillere aktarılması adına çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin de gerekli ilgiyi göstereceğine inanıyorum. Bir milletin geleceği geçmişinde saklıdır ve değerlerimizi korumak adına bu tür projeleri de elimizden geldiğince desteklemeye devam edeceğiz. GENÇDES Gençlik Festivali 28 Temmuz Cuma akşamı belediye meydanında düzenlenecek, halkımızın özellikle gençlerimizin katılmasını bekliyorum" dedi.

(RY-UY-Y-)



27.07.2017 12:35:29 TSI

NNNN

