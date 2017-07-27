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Dicle Elektrik Batman'daki yatırımlarına devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik, özelleştirme ile beraber başlattığı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Batman kent merkezinde 30 yıllık şebekeyi yenileme çalışmalarını devam ettiren Dicle Elektrik, Gültepe ve Kültür Mahallelerinden sonra GAP ve Belde Mahallelerinde eski şebekeyi sil baştan yeniliyor.

EPDK mevzuatlarına uygun güvenli, modern ve kesintisiz elektrik için şebeke yenileme çalışmalarına devam eden Dicle Elektrik, GAP ve Belde Mahallelerindeki şebeke yenileme çalışmaları için 8 milyonluk bütçe ayırdı. Şebekenin yenilenmesiyle birlikte havai hatlardan kaynaklı enerji sorunları son bulurken, görüntü kirliliği de tamamen ortadan kaldırılacak.



"İnsan odaklı çalışıyoruz"

Proje Tesis Yöneticisi İzzettin Kılınç, insan odaklı çalıştıklarını belirterek, abonelerine düzenli, güvenli ve kesintisiz enerji için çalıştıklarını söyledi. GAP ve Belde Mahallelerinde havai hatlar ve trafoların tamamen devre dışı bırakılarak modern kabinlerin oluşturulacağını belirten Kılınç, GAP Mahallesine 8, Belde Mahallesine ise 13 yeni kabin kurulacağını, eski kabinlerin de güçlendirilerek elektrik sorununun tamamen giderileceğini ifade etti.



"25 kilometre kablo döşenecek"

Yönetici Kılınç, proje kapsamında GAP Mahallesinde 3 kilometre Orta gerilim ve 3 kilometre Alçak gerilim olmak üzere toplam 6 kilometre, Belde Mahallesinde ise 8 kilometre alçak gelirim ve 11 kilometre Orta Gerilim olmak üzere toplam 19 kilometre kablo döşeneceğini aktardı. Her iki mahalleye döşenecek kablo uzunluğunun 25 kilometre olduğuna dikkat çeken Kılınç, her iki mahalleye toplam 672 aydınlatma direğinin dikileceğini de kaydetti.

(MŞY-MP-Y)



27.07.2017 12:40:16 TSI

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