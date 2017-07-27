Düzce Belediyesi sünnet yaptıracak
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve geleneksel hale getirilen 'Toplu Sünnet' için 2017 yılı kayıtları başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen toplu sünnet programına katılmak isteyen ailelerin kayıtları 18 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
Düzce Belediyesinin 2017 yılı toplu sünnet programı başladı. Ailelerin sünnet olacak çocukları için kayıtlarını Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne 18 Ağustos tarihine kadar yaptırmaları gerekiyor. Sünnet için kayıt yaptırılan çocukların tıbbi işlemleri de yapılıyor. Sünnet işlemleri, ön kontrollerin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nde uzman doktorlar tarafından gerçekleştiriliyor.
(TT-AY)
27.07.2017 12:49:22 TSI
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