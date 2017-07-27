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Başkan Caner'den Vali Çınar'a ziyaret

27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:51
Başkan Caner'den Vali Çınar'a ziyaret
Başkan Caner'den Vali Çınar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.
Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner yönetim kurulu ile birlikte Vali Ahmet Çınar'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Kulüp Başkanı Süleyman Caner Vali Ahmet Çınar'a çiçek takdim ederken, İkinci Başkan Muammer Toprak kombine, Başkan Yardımcısı Ali Bulut ise üzerinde Ahmet Çınar yazılı 67 numaralı Zonguldakspor forması hediye etti.
Ziyarette konuşan Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner Vali Ahmet Çınar'a yeni görevinde başarılar dileyerek Zonguldak Kömürspor için destek istedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise Zonguldak Kömürspor kentin önemli bir değeri. Bundan böyle hep beraber Zonguldaksporluyuz elimizden gelen desteği de vereceğiz" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

27.07.2017 12:52:48 TSI
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