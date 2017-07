YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bin 80 öğrenci tercihlerini Melikgazi'de yaptı

KAYSERİ (İHA) - TEOG ve LYS sonuçlarının açıklanması ile öğrenci ve velilerimize doğru tercih yapmaları konusunda yardımcı olabilmek için İletişim Merkezinde tercih masası oluşturulduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TEOG ile LYS sınav sonuçları kapsamında açılan TERCİH DANIŞMA MERKEZİNİN 14-26 Temmuz Tarihleri arasında hizmet verdiğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Hizmet binası İletişim merkezi girişinde TERCİH DANIŞMA MERKEZİNİN açıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

"Melikgazi Belediyesi, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi ile ortak bir çalışma yaparak TERCİH DANIŞMA MERKEZİ oluşturduk. Görevli uzmanlar tarafından öğrencilere ve velilere sınav sonuçlarına göre tercih edecekleri eğitim kurumları hakkında bilgilendirdik ve tercih sıralamaları yaptık. 9 gün içerisinde 1080 öğrenciye TERCİH DANIŞMANLIĞI konusunda hizmet verilmiştir. Bunlardan 325 öğrenci TEOG, 755 öğrenci ise YGS ve LYS öğrencisidir. Yani günde 120 öğrenciye ya da bir başka açıdan her 4 dakikada bir öğrenciye hizmet verilmiştir. Melikgazi belediyesi olarak eğitimin her aşamasında varız ve bunun için gereken her türlü hizmete ve yatırıma hazırız"

Sınava hazırlık kadar sınav sonuçlarının doğru anlaşılıp değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ana sınıfı ve ilkokuldan başlayarak, lise ve üniversiteye giriş tercih hizmetine kadar eğitim tüm aşamasında yer aldıklarını sözlerine ekledi.

