Hani'de kan bağışı kampanyası
(Fotoğraflı)
DİYARBAKIR (İHA) Diyarbakır'ın Hani İlçe Belediyesi, kaymakamlığı ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Hani'de Kızılay'a destek için kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya belediye, kaymakamlık, kurumlar ve STK temsilcileri ile vatandaşlar destek verdi. Kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Hani Kaymakamı ve Belediye Başkanı Şaban Arda Yazıcı, Kızılay'ın ülkenin güzide kuruluşlarından biri olduğunu söyledi. Başkan Yazıcı, "Dünyada ve ülkemizde birçok mazlum ve hasta insana el uzatan Türk Kızılayına destek olmak amacıyla kan bağışını yeni nesillere, gençlerimize ve halkımıza aşılamak gerekiyor. 18-65 yaş arasındaki her vatandaşımız kan bağışında bulunabilir. Türk Kızılay'ı tarafından Hani ilçesinde gezici kan bağış aracı kurulacak. Kan bağışı konusunda kaymakamlık ve belediye çalışanlarıyla birlikte tüm vatandaşları kan vermeye davet ediyoruz" dedi.
(YRT-MP-Y)
27.07.2017 13:12:15 TSI
NNNN