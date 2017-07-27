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Okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:21
Okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu
Okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm okul müdürleriyle geçtiğimiz yılın değerlendirilmesi ve önümüzdeki eğitim öğretim yılının planlanmasıyla ilgili bir dizi toplantılar gerçekleştirdi.
Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi konferans salonunda; temel eğitim, ortaöğretim, mesleki eğitim, özel eğitim ve din öğretimine bağlı okul müdürleriyle ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda; 2016-2017 eğitim öğretim yılının genel değerlendirilmesi yapılırken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılacak faaliyetler ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin başkanlık yaptığı toplantılarda okullarda tekli eğitime geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiği, bu anlamda birçok çalışma yapıldığı, eğitim yatırımlarının bütün hızıyla devam ettiği belirtilirken, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projelerine tüm okulların katılmasının sağlanması, EBA kullanım oranının büyük ölçüde artırılması gerektiği konularında görüşler ortaya konuldu.
Okul müdürleriyle yapılan toplantıları değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Bu toplantılarda geçtiğimiz eğitim öğretim yılını değerlendirdiğimiz gibi gelecek eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalara ilişkin olarak okul müdürlerimizin düşüncelerini aldık. Uygulanması mümkün olmayan planlamalar yerine gerçekçi ve gerçekleştirilebilir, ilimizin eğitim kalitesine olumlu katkılar sağlayacak düşünceler üzerine yoğunlaştık. Yaz döneminde, tercih ve kayıt süreçlerinde neler yapacağımızı birlikte kararlaştırdık. Vizyonumuzu birlikte belirledik. Toplantılara katkı sunan tüm okul ve kurum müdürlerime teşekkür ediyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin de katılarak katkı sunduğu toplantıların çok verimli geçtiğini belirten okul müdürleri, yeni dönemde uygulamaya konacak yeni projelerle Sakarya'da eğitim kalitesinin ve başarısının artacağını ifade ettiler.
(BCT-AY)

27.07.2017 13:22:36 TSI
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