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AFAD, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma AKT ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi



(Fotoğraflı)



Burak Can Tokyürek

SAKARYA (İHA) - Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Amirliği Arama Kurtarma (AKT) personelinden oluşan 15 kişilik ekibe 'Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Eğitimi' Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verildi.

Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü eğitim alanlarında verilen eğitimlerde ekibe; eğitim alanında bulunan eğitim parkurlarının tamamlanması, enkaz alanında fiziki arama, güvenli yol oluşturma ve enkaz alanında farklı arama kurtarma cihaz ve makineleri kullanılarak çalışma teknikleri ve hangi olaylara müdahalede kullanılması gerektiği uygulamalar ile aktarıldı. Ekiplere olası bir afet sırasında olay bölgesine intikali, konuşlanması ve müdahale etme teknikleri, düğüm çeşitleri, amaçlarına göre kullanılan düğümler, yüksek yerlerden iniş tekniği, trafik kazasına müdahale teknikleri ve KBRN farkındalık eğitimleri AFAD eğitmenlerince uygulamalı olarak verildi.

Eğitimin sonunda tatbikat yapılarak, tatbikatta arama kurtarma ekibine beş gün süre ile verilen teorik ve pratik eğitimlerin olay bölgesinde uygulanmaya konulması, ekip imkan ve kabiliyetlerinin artırılması, mevcut eksikliklerin giderilmesi hususunda yapmış oldukları çalışmalar izlenildi. Tuzla Belediyesi Sivil Savunma Amirliği Arama Kurtarma ekibi eğitim sonunda, AFAD Müdürlüğüne ve eğitimde emeği geçen tüm AFAD eğitmenlerine teşekkür etti.

(BCT-AY)



27.07.2017 13:24:55 TSI

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