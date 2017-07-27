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Gençler, yaz dönemini Kur'an-ı Kerim öğrenerek geçiriyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 13:41
Gençler, yaz dönemini Kur'an-ı Kerim öğrenerek geçiriyor
Gençler, yaz dönemini Kur'an-ı Kerim öğrenerek geçiriyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesine bağlı okuma salonlarında yaz dönemi boyunca eğitim gören binlerce öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.
Şehitkamil Belediyesi Başak Konakları Sosyal Tesisi Okuma Salonuna giden öğrenciler, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Gençler, bir yandan Kur'an-ı Kerim eğitimi alırken diğer yandan da Hadis'i Şerifleri öğrenerek, dini eğitim bilgileri alıyor. Bunun yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de katılan gençler, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendiriyor.
"Büyük bir aşk ile kur'an-ı kerim'i öğreniyoruz
Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Aleyna Palas, "Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatilimizi değerlendirmek adına Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu okuma salonuna gelerek, Kur'an-ı Kerim kursuna katılıyoruz. Burada hocalarımız, bizlere Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde öğretmeye çalışıyor. Bizler de büyük bir aşk ile Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Bunun yanı sıra Hadis'i Şerifleri öğreniyoruz, ilmihal, siyer ve dini eğitim bilgileri de alıyoruz. Burada aldığımız eğitimden dolayı çok memnunuz. Anlamadığımız yerler olduğunda hocalarımız bizlere tekrar anlatarak, öğrenmemize yardımcı oluyor. Dinimizi en iyi şekilde öğreniyoruz. Hocalarımız çok iyiler, bizlerle yakından ilgileniyorlar. Sosyal ve kültürel etkinliklere de katılıyoruz. Buraya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizlere bu imkanı sağladıkları için Başkanımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(SD-Y)

27.07.2017 13:43:39 TSI
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