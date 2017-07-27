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DSİ heyeti Beyşehir'de incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü Kıyı Tahkimat Çalışmalarının yürütüldüğü Konya'nın Beyşehir ilçesine teknik gezi programı düzenlendi.

Geziye, DSİ Proje İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Gül, DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Bölge Müdür Yardımcıları Nuri Akyalçın ve Muhittin Özyalvaç'tan oluşan heyet katıldı. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da gezi esnasında heyete eşlik etti. DSİ heyeti ve beraberindekiler, gezi çerçevesinde Beyşehir Gölü sahilinde iyileştirme ve kıyı tahkimat çalışmaları yürütülen sahilde incelemelerde bulunarak faaliyetleri yerinde gördü.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, heyetin gerçekleştirdiği gezi sonrasında yaptığı açıklamada, göl kıyısında yürütülen Beyşehir Gölü Kıyı Tahkimatı Projesi hakkında bilgiler verdi. Beyşehir Gölü'nün Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olduğunu hatırlatan Özaltun, o yüzden gerek ülke için, gerekse Konya ve Beyşehir bölgesi için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Göl sahil şeridinde uygulanan projenin yıl içerisinde seviye değişimi ve dalga etkisiyle, göl kıyısında oluşan kızı erozyonu ile mevcut tahkimat ve plajlardaki tahribatları önlemek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Özaltun, kıyı tahkimat projesinin DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulduğunu kaydetti. Özaltun, "İş kapsamında 7 kilometrelik kıyı şeridinde doğal taş tahkimatıyla sahil iyileştirilmesinin yanısıra, bisiklet ve yürüyüş yolları da yapılmıştır. Teknik gezi kapsamında ilçemizi ziyaret eden DSİ heyetimize yürütülen çalışmalarla ilgili ve bu konudaki halkımızın da beklentisine yönelik taleplerimize ilişkin bilgiler verdik" dedi.

(ARÖ-FM-Y)



27.07.2017 13:57:47 TSI

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