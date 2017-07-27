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Çatıntı araçla gezintiyi polis noktaladı

- Girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan hırsızlar polisten kaçamadı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan iki şüpheli, çıktıkları gezintinin ardından nefes kesen kovalamacayla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Efeler ilçesi Girne Mahallesi Bayındırlık Bulvarında bulunan bir eve giren hırsızlar, evden aldıkları anahtarla 09 HL 832 plakalı otomobili çalıp kayıplara karıştı. Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı otomobilin bilgilerinin girilmesi üzerine il genelindeki PTS kameraları takibe alındı. Aracın Sultanhisar ilçesi girişindeki PTS'den geçtiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri seferber oldu.

Araçta bulunan iki şüpheli, alınan önlemleri fark edince tekrar Efeler ilçesi istikametine kaçmaya başladı. Umurlu Polis Kontrol Noktasında durdurulmak istenen ancak 'Dur' uyarısına aldırış etmeyen şüpheliler, Dalama Mahallesi istikametine kaçtı. Yaşanan yarım saatlik kovalamaca sonucu aracı bir süre sonra Efeler ilçesi çevre yolunda sıkıştıran polis ekipleri güzergahlarda geniş güvenlik önlemi aldı. İkazlara aldırış etmeyen şüphelilerin kullandığı otomobil, polisin ısrarlı takibi sonucu Tepecik Mahallesi düğün salonu önünde durduruldu.

Kaza yaparak durabilen araçta bulunan iki şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheliler S.Y. birkaç metre, M.K. ise biraz ilerideki mezarlık içerisinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler ve çalıntı araç incelenmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin çaldıkları otomobil ile Nazilli istikametine gezintiye çıktıkları öğrenildi.

(MB-Y)



27.07.2017 14:02:46 TSI

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