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Başkan Tutal ve DSİ heyeti Kuğulu Göleti'nde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Nuri Akyalçın çalışmaları devam eden Seydişehir Kuğulu Park Vadi çalışmalarını inceledi.

İki ayrı göletten oluşan projede birinci göletin taban düzenlemesi seddeleme ve derelerin mansap kısımlarının çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Başkan Tutal, taş serimine başlandığını, yıl sonunda tamamlanarak teslim edileceğini kaydetti. Fiziki çalışmaların yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "100 bin metrekarelik alandan oluşan ve gölet derinliği 3 metre civarında olan ikinci göletimizin çalışmaları DSİ Konya Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından devam etmekte. Taban kodlaması tamamlanan çalışmada, suyun kenarlarda aşındırmayı engellemesi ve görsellik kazandırması için koruyucu taş kullanılacak. Çevre düzenlemeleri ise devam etmektedir" dedi.

(İHA-FM-Y)



27.07.2017 14:11:35 TSI

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