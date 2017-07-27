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Sahte para dolandırıcıları yakayı ele verdi



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 2 hafta önce 40 bin lira sahte para ile küçükbaş hayvan alan dolandırıcılardan 2'si Nevşehir'de yakalandı.

Yozgat'ın Büyüknefes köyünde 40 bin lira sahte para vererek 2 üreticiden 61 küçükbaş hayvan alıp kayıplara karışan zanlılardan C.T. ve Y.F. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yakalandı. Zanlıların sahte para ile aldıkları küçükbaş hayvanları Niğde'de bir hayvan pazarında sattıkları öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra Yozgat Adliyesine sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer şüpheli T.Ş.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

(BMG-UY-Y-)



27.07.2017 15:08:07 TSI

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