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Manisa BBSK İstanbulspor'dan Ersel Çetinkaya'yı transfer etti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor geride kalan sezonda İstanbulspor forması altında 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki tecrübeli kaleci Ersel Çetinkaya'yı renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'ın katıldığı imza töreninde tecrübeli eldiven kendisini bir yılı opsiyonlu üç yıllığına yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, kulübe önemli bir kaleci transferi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Veysel kardeşimiz oynadığı takımlarda kendisini ispatlamış bir kaleci. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor'da şampiyonluk yaşadı. Kendisine bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle bu sene bir şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Bize güç katacağına inanıyoruz. Başarılar diliyorum" dedi.



"Hedefleri olan bir takıma geldim"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk yaşadığı bir kulüpten geldiğini hatırlatan Ersel Çetinkaya şunları söyledi:

"Üst liglerden de bana teklifler gelmişti. Ancak burayı hedefleri olan bir takım olduğu için tercih ettim. İnşallah bu sene ve bundan sonraki senelerde yaşayacağımız şampiyonluklarla bizde kendimize üst liglerde yer edineceğiz. Ben buraya kesinlikle şampiyon olmak için geldim. Allah izin verirse bu sene şampiyon olarak yönetimimize ve Manisalılara bu şampiyonluğu hediye gedeceğiz."



Galatasaray alt yapısında yetişti

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Ersel Çetinkaya, Galatasaray alt yapısında yetişti. Daha sonra Gaziantepspor, Orhangazi, Eyüpspor, Kahramanmaraşspor, Altay ve Şanlıurfaspor formaları giyen tecrübeli eldiven son iki sezondur İstanbulspor forması giyiyordu.

(SC-Y)



27.07.2017 15:37:05 TSI

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