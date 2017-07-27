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Aziziye'de ikinci Çermik Festivali heyecanı



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ikinci Çermik Festivalinin tanıtımı düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.

Aziziye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Ilıca Çermik Festivalinin tanıtımı düzenlenen basın toplantısı ile gerçekleştirildi. Toplantıda festivalle ilgili bilgiler veren Başkan Muhammed Cevdet Orhan, festivalin çeşitli etkinliklerle gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Orhan, Erzurum'un turizm merkezi olma yolunda ciddi adımlarla yol aldığını belirterek, "Aziziye Belediyesi olarak birincisini düzenlemiş olduğumuz Çermik festivalimiz vardı. Yarın ise ikincisi başlayacak olan Ilıca Çermik festivali 28-29 ve 30 Temmuz tarihleri arasında plandık. Çeşitli etkinliklerle bu festivalimizi gerçekleştireceğiz. Özellikle vurgulamak istediğim konulardan en önemlisi Erzurum bir spor ve turizm merkezi olma yolunda ciddi adımlarla yoluna devam ediyor. Erzurum denince akla kış turizmi akla geliyor. Bizim burada vurgulamak istediğimiz diğer konu da Erzurum'un termal potansiyeline ön plana çıkarılmasıdır. Dolayısı ile bizim sıklıkla kullanmış olduğumuz termik ifadesi yani kaplıca veya termal tesislerimizdir. Erzurum'da çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Bundan sonraki süreç içerisinde de Erzurum'un gelecek vizyonu açısından da değerlendirdiğimizde kış turizminin yanında termal turizmin vurgusunu yapmak istiyoruz. Ilıca başta olmak üzere termali hem ülke genelinde hem de uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak amaçlarımızdan bir tanesidir. Dolayısı ile ılıca Çermik festivalini düzenlerken öncelikli amacımız hem ılıcanın hem de Erzurum'un tanıtımını yapmaktır" diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısının sonunda Başkan Muhammed Cevdet Orhan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(SK-AA-Y)



27.07.2017 15:43:03 TSI

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