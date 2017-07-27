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Nezaket okullarına kayıtlar başladı



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı semt konaklarında hayata geçirilen Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açılan Nezaket Okulları'na yeni dönem kayıtları başladı.

4-6 yaş grubuna yönelik olan ve Melekbaba ile Çarmuzu-Kiltepe Semt Konaklarında açılan Nezaket Okullarında; başta nezaket kuralları olmak üzere temel dini bilgiler, değerler eğitimi ve mahremiyet eğitimi konuları işleniyor. Öğrencilere servis imkanının da sunulduğu okullara, çocuklarını kaydetmek isteyen veliler bizzat başvuru yapabilirler.

Nezaket okulları ile ilgili olarak 0422 336 88 48 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.

(CÖ-SD-Y)



27.07.2017 15:45:34 TSI

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