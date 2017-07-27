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Elazığ TKDK hibe dağıtımında ilk sırada



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü hibe dağıtımında 42 il arasından birinci oldu.

IPARD I programı sonunda en fazla hibe dağıtan iller arasında ilk 3'te yer alan TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, IPARD II 1'inci çağrısında toplam uygun harcama tutarı ve yatırım sonunda ödenecek hibe tutarına göre 42 il arasında birinci sırada yer aldı. Birinci çağrıda 63 proje ile sözleşme imzalayan TKDK İl Koordinatörlüğü, ileri ki çağrılarda bu sayının daha da artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yatırım aşamasında olan projelerin sahipleri ile TKDK toplantı salonunda bir araya gelen İl Koordinatörü Vekili İbrahim Sertaç Yılmaz, Elazığ TKDK ailesi olarak, proje sahiplerinin hibe imkanlarından en verimli şekilde faydalanabilmeleri için bir araya geldiklerini söyledi.

Üretime yönelik katkıda bulunmak için çıkılan bu yolda sürekli diyalog halinde olmaları gerektiğini aktaran Yılmaz, "Elazığ TKDK, 42 İl Koordinatörlüğü içerisinden yatırım sonunda ödenecek hibe tutarına göre birinci sırada yer almayı başarmıştır. IPARD I programının sonunda en fazla hibe dağıtan ilk 3 il arasında yer almıştık. IPARD II programının ilk çağrısında birinci sırada yer alıyorsak bu sizin yatırım yapma heyecanı ve isteğiniz sayesinde gerçekleşmiştir. Bu başarının devam etmesi için, daha çok bir araya gelip, ihtimal dahilinde olan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu çağrı döneminde 63 proje ile sözleşme imzaladık. Önümüzdeki çağrılarda bu sayının daha da artması umuduyla çalışacağız. Biz ilk günkü heyecan ve azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yılmaz'ın konuşmalarının ardından Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri Muharrem Kayıkçı tarafından proje sahiplerine ödeme talep paketi hazırlanışı ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

(CK-Y)



27.07.2017 15:53:13 TSI

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