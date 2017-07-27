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Genç yetenekler 'Yaşama Yol Ver'me konusunda bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yaşama Yol Ver' kampanyası kapsamında yaz spor okullarına katılan genç yeteneklere bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yaşama Yol Ver' kampanyasına Adıyaman Spor-Der Başkanlığı tarafından açılan yaz okullarındaki öğrencilerde katıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri öğrencilere 'Minik 112' sunumu yapılarak bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda şapka, broşür ve kalem setleri dağıtıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş , Halk Sağlığı Müdürü Dr. H. Mustafa Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş, Spor-Der Başkan Yardımcısı ve Anadolu Hayad Genel Başkanı Yusuf Babar ve sporcular etkinliğe katıldı.

Eğitim sonunda Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş, kampanya ile ilgili bilgi vererek, Spor-Der'in her yıl yapmış olduğu bu tür sosyal duyarlılık projeleri ve bu projelere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Spor-Der Başkan Yardımcısı ve Anadolu Hayad Genel Başkanı Yusuf Babar, katılımcıların tamamına teşekkür ederek, bu tür organizasyonların çocukların belleklerine kazındığını ve hafızalarından hiç kayıp olmadığını söyledi.

Spor-Der Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Bozkurt tarafından Adıyaman Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş , Halk Sağlığı Müdürü Dr. H. Mustafa Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fikret Keleş'e Spor-Der formalarından takdim edildi.

(AHM)



27.07.2017 16:24:31 TSI

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