ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Tollu, yakında açılacak spor salonunu inceledi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:23
Başkan Tollu, yakında açılacak spor salonunu inceledi
Başkan Tollu, yakında açılacak spor salonunu inceledi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yakın zamanda açılacak olan Erdemli Belediyesi Spor Salonunu gezerek, son aşamaları inceledi.
Erdemli Belediyesi, sporseverler için spor salonunu hizmete açmaya hazırlanıyor. Başkan Tollu, belediye tarafından açılacak olan spor salonun çok yakında halkın hizmetine gireceğinin müjdesini verdi. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Tollu, spor salonun içerisinde mücadele sporları, bodybuilding, step, aerobik, pilates gibi spor dallarının olacağını belirtti. Tollu, "Sağlıklı yetişen nesiller hedefiyle çıktığımız bu yolda, gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilecekleri, iyi koşullarda spor yapabilecekleri, zararlı maddelerden uzak duracakları spor salonu açıyoruz. Gönlümüz bu spor salonunun Erdemli halkına faydalı olabilmesinden yana. Bu anlamda elimizden her şeyi yapmaya, Erdemli'ye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz "dedi.
Tollu, amaçlarının bugüne kadar Erdemli'de yapılmayanı yapmak, ilkleri yaşatmak ve vatandaşların bu anlamda mutlu olmalarını, ilçeleriyle, belediyeleriyle gurur duymalarını sağlamak olduğunu söyledi.
(KYM-Y)

27.07.2017 16:25:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erdemli Spor'dan şehit Ömer Halisdemir anısına yaz futbol okulu
YEREL

ERDEMLİ SPOR'DAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANISINA YAZ FUTBOL OKULU
İstanbullu liseli gençler, Mezitli Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer aldı
YEREL

İSTANBULLU LİSELİ GENÇLER, MEZİTLİ BELEDİYESİ'NİN SOSYAL PROJELERİNDE YER ALDI
MESK'ten Başkan Tuna'ya teşekkür plaketi
YEREL

MESK'TEN BAŞKAN TUNA'YA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Başkan Tollu, inşaası süren kreş ve aqua park çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN TOLLU, İNŞAASI SÜREN KREŞ VE AQUA PARK ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Mersin'in milletvekili sayısı 13'e yükseldi
YEREL

MERSİN'İN MİLLETVEKİLİ SAYISI 13'E YÜKSELDİ
2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu başladı
YEREL

2017 CEV AVRUPA PLAJ VOLEYBOLU TURU BAŞLADI
Mut'ta incir 7,5 liradan alıcı buluyor
YEREL

MUT'TA İNCİR 7,5 LİRADAN ALICI BULUYOR