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Başkan Tollu, yakında açılacak spor salonunu inceledi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yakın zamanda açılacak olan Erdemli Belediyesi Spor Salonunu gezerek, son aşamaları inceledi.

Erdemli Belediyesi, sporseverler için spor salonunu hizmete açmaya hazırlanıyor. Başkan Tollu, belediye tarafından açılacak olan spor salonun çok yakında halkın hizmetine gireceğinin müjdesini verdi. Çalışmaları sık sık yerinde inceleyen Tollu, spor salonun içerisinde mücadele sporları, bodybuilding, step, aerobik, pilates gibi spor dallarının olacağını belirtti. Tollu, "Sağlıklı yetişen nesiller hedefiyle çıktığımız bu yolda, gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilecekleri, iyi koşullarda spor yapabilecekleri, zararlı maddelerden uzak duracakları spor salonu açıyoruz. Gönlümüz bu spor salonunun Erdemli halkına faydalı olabilmesinden yana. Bu anlamda elimizden her şeyi yapmaya, Erdemli'ye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz "dedi.

Tollu, amaçlarının bugüne kadar Erdemli'de yapılmayanı yapmak, ilkleri yaşatmak ve vatandaşların bu anlamda mutlu olmalarını, ilçeleriyle, belediyeleriyle gurur duymalarını sağlamak olduğunu söyledi.

(KYM-Y)



27.07.2017 16:25:06 TSI

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