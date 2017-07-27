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Aydın'da ByLock operasyonu: 40 gözaltı



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın'da polis ekiplerinin FETÖ terör örgütü üyesi ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik düzenlediği operasyonda aranan 50 kişiden 40'ı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmas kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde 20-27 temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 şüpheli şahıstan 40'ı yakalandı. 10 şüpheli şahıs halen firari olarak aranıyor.

Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

(MB-Y)



27.07.2017 17:11:49 TSI

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