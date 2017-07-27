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Giresun'dan Arap turizmi atağı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 17:27
Giresun'dan Arap turizmi atağı
Giresun'dan Arap turizmi atağı

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Arap turizmi çalışmalarını hızlandırdı.
Son yıllarda özellikle Arap turistlere yönelik yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığı belirtilerek Sudi Arabistan'dan Ordu-Giresun Havaalanına direk uçuşların yapılacağı açıklandı. Arapların sıcak coğrafyadan serin ve yağışlı Karadeniz coğrafyasını çok beğendiklerini ifade eden Turizm Acente Firması Genel Müdürü Mahmut Zakarneh, "Suudi Arabistan El Kasim şehrinden Ordu-Giresun Havalimanına bu yıl 12 adet Charter uçağı geliyor. Her hafta Cumartesi bir uçakta 200'e yakın yolcu Ordu ve Giresun illerinin doğal güzelliklerini 3 saatlik kısa bir uçuşun ardından yaşama fırsatına erişiyor. Bizde turizm firması olarak turizm birliği ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Giresun'u programımıza aldık. Eylül ayından itibaren Aralık ayına kadar da Riyad'dan da charter uçuşları için çalışma yapıldı. Arap turistlere Karadeniz'in sonbahar ve kış güzelliklerini de göstermek istiyoruz" dedi.
(AB-OK-Y)

27.07.2017 17:29:51 TSI
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