YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa'nın örnek huzur evi İznik'te

Bursa'nın örnek huzur evi İznik'te



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesine modern huzurevi yapılıyor.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri ile yapımında sona gelinen Belediye Ülker Aktar Huzurevi inşaatını inceledi. İmar ve Şehircilik Müdürü Kayın Çalışkan'dan bilgi alan Başkan Osman Sargın, "Selçuk Mahallesi Üyecik mevkii Prof. Dr. Işık Kara Sokağı'nda yapımına başlanan huzurevi inşaatında sona yaklaşıldı. Huzurevi inşaatımıza yaklaşık 6 ay önce başladık. Bin metre kare taban alanı olan, içerisinde 100 odası bulunan bir tesis. Sosyal donatı alanları var. Restoranı, terasları gibi bir çok ayrıntıları düşünülerek bina inşa ediliyor. Planlarımıza göre kasım ayına kadar tefrişatını bitirmeyi planlıyoruz. İnşallah bittikten sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza devredeceğiz. 2018 Mart ayından itibaren vatandaşlarımızı buraya kabul etmek istiyoruz. Çünkü burası İznik başta olmak üzere civar il ve ilçelere kucak açacak. Bizlere her gün onlarca mağdur, yaşlı vatandaşlarımız bu konuda taleplerde bulunuyor" dedi.

(MŞ)



27.07.2017 18:08:51 TSI

NNNN

