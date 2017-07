YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karadeniz'den en büyük AVM'si Ordu'da

Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Karadeniz'in en büyük AVM'si Ordu'da inşa edilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin eski kampüs alanı olan alanda ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan 175 milyon TL'lik Ordu Park AVM Projesi için çalışmalar başladı. Proje hakkında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Zemin artı iki kat ile birlikte toplam 3 katlı olacak Ordu Park AVM, 95 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olup, binanın sadece zemin katında bin araçlık kapalı otopark bulunacak. 43 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip olacak AVM, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olacak" dedi.



Bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak

Ordu Park AVM Projesi'nin bin 500 kişiye iş istihdamı sağlayacağını dile getiren Başkan Enver Yılmaz, "Yüklenici firmanın inşa edeceği AVM, Büyükşehir Belediyemizin olacak. AVM'nin işletmesini yüklenici firma, 30 yıl yapacak ve her yıl bu ihaleyle birlikte senelik 2.5 milyon TL Büyükşehir'e kira bedeli ödeyecek. Ayrıca yüklenici elde ettiği gelirden ilk on yıl için yüzde 6.5, ikinci on yıl için 8.5 ve üçüncü on yıl içinde yüzde 10.5 oranında pay verecek. 30 yılın sonunda Ordu Park AVM'nin işletmesi Büyükşehir Belediyemize devredilecek. Karadeniz'in en büyük AVM'sini 2018 yılında bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.



2018 yılında hizmete girecek

Bin araçlık otoparkı bulunacak Ordu Park AVM Projesi, bin kişilik çok amaçlı salon, 8 adet sinema, kafeterya ve restoranlar, tekstil ve eğlence birimleri gibi yerli ve yabancı markaların bulunacağı 3 katlı bir yaşam merkezi olarak hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi Durugöl yerleşkesinin bulunduğu alana inşa edilecek alışveriş merkezinin 2018 yılında hizmete sunulması bekleniyor.

27.07.2017 18:56:17 TSI

