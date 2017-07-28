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Kartepe'de mahalle konağı tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Karatepe Mahalle Konağının kaba inşaatının bitme noktasına gelindi.

Karatepe Mahalle Konağındaki kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Tamamlandığında mahalle halkına sosyal alan olarak da hizmet verecek konak iki kattan oluşacak. Konakta sohbet odası, muhtarlık, atölye, çok amaçlı salon, dinlenme alanı, spor odası ve lababolar yer alacak. 338 bin TL'ye mal olacak konağın hemen yanında sentetik çim sahanın yanı sıra oyun parkı ve kamelyalar yer alıyor.

Konağın mahalle halkına daha iyi hizmet verebilme adına güzel bir mekan olacağını ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Ülkemizde çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşamaktayız. Bu hızlı değişim ve gelişim süreci özellikle ilçemizde oldukça fazla hissedilmektedir. İlçemizin bir kentin ihtiyacı olan kurumlara sahip olması adına tüm enerjimizle çalışıyoruz. Yapılan bu yeni yapıların ihtiyacı olan alt ve üst yapı yatırımlar da bir yandan devam ediyor. Kısacası ilçemizi bir yatırım merkezi durumuna getirdik" dedi.

(UK-GY-Y)



28.07.2017 09:59:46 TSI

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