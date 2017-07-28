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Büyükşehir'den trafik yoğunluğuna neşter



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Ulaşım Ana Planı' çalışmaları kapsamında kentte yoğunluk yaşanan kavşak ve koridorlarda fiziki düzenleme çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde özellikle trafik akışını rahatlatmak ve yoğunluğu hafifletmek için bazı kavşaklarda yeniden düzenleme çalışmasına başladı. Antalya Ulaşım Ana Planı Kavşak ve Koridor Düzenleme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında 100. Yıl Bulvarı ile Turgut Reis Caddesi'nin kesiştiği bölgede sığınma cebi arttırılarak fiziki düzenleme yapılıyor.



100. Yıl'a düzenleme

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Bulvarı aksında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Turgut Reis Caddesi kesişimindeki tek şerit olan sığınma cebini iki şeritte çıkarıyor. Yetkililer, fiziki çalışmaların tamamlandığını kaldırım bordür taşı döşeme işleminin ardından asfaltlama çalışmasına geçileceğini belirtti. Büyükşehir ekipleri ayrıca 100. Yıl Bulvarı'nda kaldırım yenileme çalışmasını da sürdürüyor.



Yollar genişliyor

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı çalışmaları kapsamında şu ana kadar Cebesoy Caddesi'nde, Vatan Bulvarı ile Anafartalar Caddesi'nin kesiştiği Orman Bölge Müdürlüğü önündeki kavşakta, Fahrettin Altay Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı kesişiminde, 100. Yıl ile Güllük Caddesi'nin kesiştiği kavşakta ve Aşık Veysel Caddesi ile Köroğlu Bulvarı kesişiminde düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri kısa süre içinde de Burhanettin Onat Caddesi'nde çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

(SÇ-SÇ-Y)



28.07.2017 12:35:57 TSI

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