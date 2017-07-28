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Yaman, mahalle sakinleriyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında vatandaşların sorunlarını dinleyen Yaman, çözümler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Yaman," Belediye meclis üyelerimiz Ahmet Ünal , Hüseyin Kara ve belediye sorumlularımız ile birlikte Sarmaşık mahallemizi ziyaret edip incelemelerde bulunduk. Halkımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizlerden sıcak ilgilerini esirgemeyen Sarmaşıklı hemşehrilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(DA-AS-Y)



28.07.2017 12:49:13 TSI

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