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Büyükşehir Belediyesi yollarda kalıcı yatırımlara imza atıyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 14:19
Büyükşehir Belediyesi yollarda kalıcı yatırımlara imza atıyor
Büyükşehir Belediyesi yollarda kalıcı yatırımlara imza atıyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarında gerçekleştirdiği kalıcı çalışmalar dikkat çekiyor. Mahalle yollarındaki sorunları çözüme kavuşturmak için 2016 yılında Trabzon tarihinin en yüksek bütçeli yol çalışmasına imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında da yol çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Her gün Trabzon'un 4 ayrı noktasında asfaltlama çalışması icra eden Büyükşehir Belediyesi, Araklı ilçesinin Değirmencik Mahallesi ile Sürmene ilçesinin Petekli Mahallesi'nde 4 km yol asfaltlaması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yomra ilçesinin Gülyurdu Mahallesi'nde de 2.5 km'lik asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
Araklı Değirmencik Mahallesi Muhtarı Tuncay Koçaslan, mahallerinden yapılan çalışmalardan ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti. Sürmene Petekli Mahallesi Muhtarı Erkan Sarıkoç ise yapılan çalışmanın kalitesine dikkat çekerken, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve mesai ark
adaşlarına mahalle olarak teşekkür ediyoruz" dedi. Yomra Gülyurdu Mahallesi Muhtarı Ömer İskender de mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından son derece önemli bir çalışma yapılmakta olduğunu söyledi.
(BK-EK-Y)

28.07.2017 14:20:57 TSI
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