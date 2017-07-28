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Elazığ'da zamansız ve mekansız kitap okuma etkinliği



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da çocuklar, 'Zamansız Ve Mekansız Kitap Okuma' etkinliği kapsamında meydanda kitap okudu.

Anadolu Gençlik Derneği, farkındalık oluşturmak için 'Zamansız Ve Mekansız Kitap Okuma' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Cuma namazı sonrası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çocuklar, yanlarında getirdikleri kitapları okudu.

Çocuklarla birlikte Cuma namazını kıldıklarını ve sonrasında okuma etkinliği yaptıklarını belirten Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Recep Koca, "Bu sene etkinliğimizin ikincisini yaptık. Etkinliğimizde ki amaç, parkta bir arkadaşımızı beklerken, otobüste eve giderken ve çay içerken kitap okunabildiğini göstermektir. Hamt olsun inançlı insanlarız. İnandığımız din kitabının emri oku ile başlar. Okumanın yeri ve zamanı olmaz. Kitap okumanın boş zaman olmadığını aktif zamanlarımızda kitap okunabileceğini göstermiş olduk. Herkes kendi kitabını getirdi ve okudu. Zamansız ve mekansız kitap okuma etkinliğimizi ileriki yıllarda da devam ettireceğiz" dedi.

(CK-Y)



28.07.2017 15:15:43 TSI

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