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Yaz spor okullarına yoğun ilgi

28 Temmuz 2017 Cuma, 15:18
Yaz spor okullarına yoğun ilgi
Yaz spor okullarına yoğun ilgi
- Okçuluk sporu Fatsa'da gelişiyor

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaz spor okullarına gençlerin yoğun ilgisi sürüyor.
Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde bu yıl her alanda açılan yaz spor okullarına Fatsalı gençlerin yoğun ilgisi sürerken hedef ise bu yıl toplamda çok sayıda gence spor yaptırmak.
Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek yaptığı açıklamada, yaz spor okullarında yetenekli öğrencileri keşfettiklerini ve bu nedenle de bu kursları önemsediklerini söyledi.
Bekyürek, 75. Yıl Spor Salonunda, okçuluk, halk oyunları, futbol, hokey, step aerobik, hentbol, voleybol, basketbol, badminton, tekvando, atletizm ve özel sporcular ile bedensel engellilere yönelik spor branşlarında eğitim verileceğini kaydetti.
Yaz spor okullarına okçuluk alanında yaklaşık 50 öğrenci kayıt yaptıkları belirten Fatsa Okçuluk Spor Kulübü Antrenörü Muharrem Kaval, "Fatsa'da okçuluk sporunu geliştirmek ve tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve karşılığını da alıyoruz. Öğrencilerimiz çok gayretli bir şekilde çalışıyor ve yarışmalarda dereceler elde ediyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

28.07.2017 15:20:23 TSI
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