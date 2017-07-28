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Çaldıran'da yol yıkama çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bulunan mahallelerdeki ana arter ve caddeleri yıkama çalışması başlattı.

İlçe merkezinde bulunan altı mahalledeki ana arter ve caddeler, zabıta ile temizlik ekiplerince yıkanmaya başlandı. 2 ekip ve 18 personelin katılımıyla sabunlu ve tazyikli suyla yıkanan çarşı merkezinin ardında ilk defa mahalle aralarındaki ana arter ve caddelerde yıkanmaya başlandı. Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi olarak ilçe merkezimizde bulunan yolların sabunlu suyla yıkandığını belirterek, "Sabunlu suyla ilçe merkezindeki cadde ve mahalle aralarında bulunan ana arter ve caddelerin yıkanması bir ilktir. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde yaz sezonu boyunca aralıksız kalıcı hizmetlerle birlikte temizlik ve genel görünüme güzellikler katabilecek hizmetlere de yer vermekteyiz. 2 ekip ve 18 personelin katılımıyla sabunlu ve tazyikli suyla yapılan yıkama çalışmasının iki haftada tamamlanmasını hedefliyoruz. Çaldıran'da esen rüzgarlardan dolayı çevreye savrulan çöplerin temizlenmesinin ardından caddeler sabunlu suyla yıkanıyor. Hem yollar tozdan arındırılmış oluyor hem de ilçemizin genel görünümüne katkı sunmuş olduk" dedi.

(MSA-Y)



28.07.2017 15:46:14 TSI

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