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Başkale Devlet Hastanesinin bahçesi asfaltla kaplanacak



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Abdulselam Öztürk, Başkale Devlet Hastanesi bahçesinin sıcak asfaltla kaplanması için gerekli talimatları verdi.

Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkale Devlet Hastanesi bahçesinde incelemelerde bulunarak, çöken parke taşlarının yerine sıcak asfalt serimi için çalışmalarına başladı. Ekipler, sıcak asfalt öncesi altyapı ve stabilize çalışmalarına başladı.

Başkale ilçesinde merkez yol ve sokaklarında başlatılan 17 kilometre sıcak asfalt çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Yol çalışmalarını yakından takip eden Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, asfalt çalışmalarının bir an önce tamamlanması için gerekli talimatları verdi. Öztürk, "İlçemizin cadde ve sokaklarına sıcak asfalt dökümü gerçekleştiriyoruz. Belediye olarak ilçemizin yollarının daha modern ve güzel olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Hastanemizin bahçesine de sıcak asfalt dökülmesi için çalışmalarımızı başlattık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

(EE-MSA-Y)



28.07.2017 16:13:20 TSI

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