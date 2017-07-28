Trafik Kazası: 1 Yaralı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Onur K., idaresindeki 11 BA 371 plakalı motosiklet, önüne çıkan köpekten kurtulmak için karşıdan karşıya geçmekte olan yaya İbrahim K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İbrahim K., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(DA-AS-Y)
28.07.2017 16:18:45 TSI
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