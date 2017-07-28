YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt'ta asfalt öncesi hazırlıklara başlandı

Yeşilyurt'ta asfalt öncesi hazırlıklara başlandı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesinde asfalt öncesi hazırlıklara başlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce birçok noktada sürdürülen asfaltlama çalışmalarına 3. Çevreyolu üzerinde devam eden ekipler, Yeşilyurt Mahallesi'nde asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

3. Çevreyolu'nun Yeşilyurt Mahallesi kısmında başlayan asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolun genişletilerek asfaltlanacağını dile getiren yetkililer, 3. Çevreyolu dışında birçok önemli noktada çalışmalarının sürdüğünü de ifade etti.

(CK-SD-Y)



28.07.2017 16:31:02 TSI

NNNN

