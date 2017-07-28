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Şantiye hırsızları yakalandı

- Çalınan 110 bin TL'lik parçalar 2 günde bulundu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de asfalt yapım/döküm şantiye deposunda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu mahallesinde meydana geldi. Hırsızlar, mahallede faaliyet gösteren asfalt yapım/döküm şantiyesinin deposundan piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan asfalt serme makinesinin helezon parçalarını çaldı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kısa sürede yapılan koordineli çalışmalar neticesinde olayın failleri tespit edildi. Şüpheliler E.K. (16), K.K. (15), F.A. (28), K.K. (29) ve E.K. (29) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan piyasa değeri yaklaşık 110 bin TL olan asfalt serme makinesinin helezon parçaları ile olayla kullanılan araçlar ele geçirildi. Malzemeler işletme sahibi Mehmet Ilgaz'a teslim edildi.

(KA-AS-Y)



28.07.2017 17:04:16 TSI

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