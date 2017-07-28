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Adilcevaz'ın sulama suyu sorunu kapalı sistemle çözülecek

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:04
Adilcevaz'ın sulama suyu sorunu kapalı sistemle çözülecek
Adilcevaz'ın sulama suyu sorunu kapalı sistemle çözülecek

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi tarafından başlatılan kapalı sistem sulama suyu projesi sayesinde yıllardır yaşanan sulama suyu sorunu çözülecek.
Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un büyük önem verdiği bu proje ile ilçedeki bağ ve bahçelerin sulama suyu ihtiyacını karşılayan kanallar artık kapalı sisteme dönüşüyor. Uygulanan proje ile su kayıplarının önüne geçilerek yüzde 40 civarında su tasarrufu sağlanacak. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve mahalle sakinlerini bilgilendiren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilk etapta 2 bin 600 metre civarında kapalı sistem çalışması yapacaklarını belirterek, bu çalışmaları ilçenin her tarafına yayacaklarını söyledi. Başkan Gürsoy, yapılan çalışmalarla ilçenin sulama suyu sorununu çözeceklerini ifade ederek, "İlk etapta ilçemizin Orta Mahallesi'nde kapalı sistem sulama suyu çalışmalarına başladık. Döşediğimiz sulama suyu borularını Çayır Mahallesi'ne kadar götüreceğiz. Bunun faydası ne olacak? Artık eskisi gibi kanallarda pislik, çamur ve çöpler bu kanalın içerisine dolmayacak. Bu sayede yollarımız genişleyecek. Ayrıca bu kanallara çocuklar ve araçlar düşüyordu. Bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bu çalışmalarımızla yaşanan bu olumsuzlukların da önüne geçeceğiz. Aynı zamanda bu proje sayesinde su israfını da azaltacağız. Kanallarımızda her mevkide yeni vanalar bırakıyoruz ve bu vanalar sayesinde vatandaşlarımız sulama suyundan faydalanabilecekler. Artık bundan böyle kanalların baş taraflarında bulunan yerlerde bağ ve bahçeler sulanırken, diğer yerler susuz kalmayacak. Adilcevaz'ın her yerine inşallah kapalı sistem sulama suyunu ulaştıracağız. Bu arada hemşehrilerimize de biraz rahatsızlık vermek zorunda kaldık, sularını kestik. Çünkü başka çaremiz yoktu. Malumunuz bu çalışmalar yaz aylarında yapılıyor. İnşallah bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.
Mahalle sakinlerinden Nizamettin Uluçay ise, yapılan çalışmaların ilçe için önemli olduğunu ifade ederek, "Daha önce kullandığımız kanallar üstü açık olduğu için tehlike arz ediyordu. Bu nedenle bundan yaklaşık 20 sene önce bir kız kardeşim bu kanala düşerek boğuldu. Allah başkanımızdan razı olsun. Ne güzel üstünü kapattı. Allah devletimizi de başkanımızı da var etsin. Memleketimize çok güzel bir hizmet yaptı. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(MSA-Y)

28.07.2017 17:05:29 TSI
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