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Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Genel Müdürü Kocaarslan'ı ziyaret etti



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ı ziyaret etti.

TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan'ı ziyaret eden Başkan Toçoğlu, Milli Tren Projesi kapsamında Sakarya'da üretilecek olan Milli EMU Trenlerinin şehre çok önemli bir değer katacağını ifade etti. Kocaarslan ise tüm paydaşlarıyla birlikte Sakarya'nın ve a kazanması için çalışacaklarını belirtti. Kocaarslan'ın göreve atandığında Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunduğunu hatırlatan Başkan Toçoğlu, "Bizlerde kendilerine iade-i ziyarette bulunalım istedik. Kendileri göreve geldikleri andan itibaren çok önemli işlere imza attılar. İnşallah şehrimizin gelişmesi için hep birlikte güzel işlere imza atacağız" dedi.

TÜVASAŞ'ın Sakarya ekonomisine değer katan önemli bir kurum olduğunun altını çizen Başkan Toçoğlu, "Yıllarca şehrimizin yüz akı olmuş kurumumuz teknolojik gelişmelere ve yeniliğe her zaman açık olduğunu gösteriyor. Kendisini sürekli olarak gelişen teknoloji ile birlikte yeniliyor. Ülkemiz şu anda her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da büyük atılımlar içerisinde. Demiryolları bu noktada en büyük atılımların yapıldığı alanlardan. Ayrıca teknolojinin her alanında bir millileşme atağı içerisindeyiz. TÜVASAŞ ise Milli Tren Projesi kapsamında yer alan Milli EMU Trenlerinin üretim merkezi olacak. Ülkemiz tarafından, kendi insanımızın bilgisi ve emeği ile üretilecek trenler hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında raylarda olacak. Bu treni üretebilmek için hem proje ile ilgili hem de fabrikada oluşturulacak üretim alanları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren herkesi ve Sayın Kocaarslan'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Toçoğlu'na teşekkür eden TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ise, "Tamamlandığında milli gururumuz olacak, çalışmaları devam eden Milli Tren Projesi kapsamında yer alan Milli EMU Projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde kurumumuz tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda üretilecek tren vagonlarının, vagon gövdesi, iç aksesuarları ve bojisi dahil ilk tasarım projelerini hazırladık. Klima, fren, kapı, koltuk sistemleri, tekerlek takımları gibi ana komponentlerin teknik şartnamelerini hazırlayarak ihale süreçlerini başlattık. Üreteceğimiz tren setleri TSİ sertifikalı olacak. Şu anda fabrikamız içerisinde Milli Tren üretimi için Alüminyum Gövde Üretim Atölyesi'ni kuruyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde trenimizi üretmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi ve tüm paydaşlarımızla bereber Sakarya'nın ve ülkemizin kazanması için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(BCT-Y)



28.07.2017 17:52:39 TSI

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