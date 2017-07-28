YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı başvuruları başladı

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı başvuruları başladı



SAKARYA (İHA) - Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek üzere Sakarya Üniversitesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programını başvuruları başladı.

Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Sakarya Üniversitesi kampüsünde gerçekleşecek olan iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı bir yarıyıldan oluşan staj ve proje dönemini kapsayacak şekilde üç yarı dönemden oluşacak. Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanarak, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.

Başvuruların 24 Temmuz - 3 Eylül tarihleri arasında yapılacak yüksek lisans programında, eğitim 2 Ekim tarihinde başlayacak. Başvuru ve detaylı bilgi için www.ytb.gov.tr/sakarya sayfasını ziyaret edilebileceği ifade edildi.

(BCT-Y)



28.07.2017 18:26:50 TSI

NNNN

