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Vali Balkanlıoğlu'ndan, Rektör Elmas'a ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Musa Eken, Prof. Dr. Kadir Ardıç ve SAÜ Genel Sekreteri Reyhan Yıldırım hazır bulundu.

Sakarya Üniversitesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Balkanlıoğlu, "Türkiye'de birçok ilki başarmış ve önemli atılımlara imza atan Sakarya Üniversitemizin değerli akademisyenlerine ve öğrencilerine başarılar diliyorum" dedi.

Sakarya Üniversitesinin çağdaş kampüsü, teknolojik altyapısı, eğitim, öğretim ve araştırma olanakları ile her geçen gün tercih edilen üniversitelerden biri haline geldiğini belirten Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Üniversitemiz 105 farklı ülkeden 3 bin 500'ü uluslararası olmak üzere 90 bin öğrencisi, 3 bin çalışanı, 610 farklı bölümü ile büyük bir kurum oldu. ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzunda en çok bölümü akredite olan üniversiteyiz. Hedefimiz kısa sürede tüm bölümleri akredite etmek. Ülkemizde yükseköğretim ve kalite konusunda en üst ödül olan EFQM Avrupa ödülünü aldık" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ülke olarak çalkantılı bir süreç yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Elmas, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra gençleri analitik düşünebilen, omurgası sağlam, değerlerine sahip çıkan, aklını kiraya vermeyen öğrenciler olarak yetiştirmenin üniversitenin öncelikli görevleri arasında olduğu görülmüştür" şeklinde konuştu.

(BCT-Y)



28.07.2017 18:43:58 TSI

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