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Bakan Fakıbaba ve bölge milletvekillerinden fındık istişaresi



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TRABZON (İHA) - Türkiye'nin en önemi ürünlerinden biri olan fındıkla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Fındığın durumunu değerlendirmek ve sorunların çözümü için neler yapılabileceğini istişare etmek üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ile fındık üretimi yapılan Giresun, Ordu, Samsun, Zonguldak, Düzce, Sakarya illerindeki milletvekilleri bir araya gelerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, fındığın her yönden ele alındığı toplantıda sorunlar ve çözümlerin masaya yatırıldığını belirterek, "Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Fındığın yetiştiği tüm illerde üreticilerimizin sorunlarını çok iyi biliyor ve yakinen takip ediyoruz. Göreve atanmasının ilk haftasında Fındık konusunu gündeme getirmesinden ötürü Bakanımız Fakıbaba'ya teşekkür ediyorum" dedi.

(OK-Y)



28.07.2017 19:09:00 TSI

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