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Uyumlu bir eğitim imkanı sunuyor



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Nitelikli ve donanımlı eğitimiyle uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek lisans ve doktora başvuruları, 31 Temmuz-11 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Alanında uzman öğretim üyelerine sahip Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapılacak başvurular, online olarak kabul edilecek. Bölgedeki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içesinde akademik faaliyetlerini yürüten Enstitü, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan proje çalışmalarını lisansüstü tezlere dönüştürerek çağın gerekleriyle uyumlu bir eğitim imkanı sunuyor.

Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Ağaç İşleri Endüstri, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, disiplinlerarası Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar, İmalat, İnşaat, Makine, Orman, Orman Endüstri ile Odun Mekaniği ve Teknolojisi mühendislik programları ile birlikte Bitki Koruma, Biyoloji, Fizik, Kimya, disiplinlerarası Kompozit Malzeme Teknolojileri, Matematik, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında 19 programa başvurular alınacak. Ayrıca Enstitüde, tamamen İngilizce eğitim verecek disiplinlerarası Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı da bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek.

Öğrencilerin özel sektörde çalışacakları konuları, akademik anlamda pekiştirebilecekleri bir eğitim imkanı sağlayan Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Lisansüstü Öğretimi Bilim Sınavı ve Mülakatlar 24 Ağustos 2017 tarihinde Konuralp Yerleşkesinde yapılacak.

(AY)



28.07.2017 20:23:52 TSI

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