YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kuyucak Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Kuyucak Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçeye bağlı Çobanisa Mahallesinde yaşayan Emine-Mehmet Keser çiftinin 5 yaşındaki oğulları Çağatay'a sahip çıktı.

Çobanisa Mahallesinde bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Çağatay Keser'in(5) durumu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince Metin Ertürk'e iletilmesinin ardından temin edilen tekerlekli sandalye teslim edildi. Büyük sevinç yaşayan Çağatay'ın babası Mehmet Keser, pazarcılık yaparak 6 çocuğunu ve ailesini kira evinde ayakta tutmaya çalıştığını söyledi.

Yukarı Yakacık Mahallesinde oturan ve açık kalp ameliyatı geçiren 49 yaşındaki Mustafa Gülen'de, kendisine getirilen hasta yatağı için Başkan Metin Ertürk'e teşekkür ederek; "Kendisine çok teşekkür ediyorum bu zor ameliyat sonrası hareket kısıtlılığından dolayı Hasta Yatağı hayatımı çok daha kolaylaştırdı. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edileceğini belirten Başkan Ertürk, 2014 yılından bu yana toplam 94 Hasta yatağı, 60 Şişme yatak, 68 de tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

(MB-Y)



29.07.2017 09:20:14 TSI

NNNN

