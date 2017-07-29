ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel İmperial Hastanesi'nin 10. yıl mutluluğu

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:37
Özel İmperial Hastanesi'nin 10. yıl mutluluğu
Özel İmperial Hastanesi'nin 10. yıl mutluluğu

(Fotoğraflı)

Bekir Koca
TRABZON (İHA) - Trabzon Özel İmperial Hastanesi düzenlenen gecede 10.'cu yılını kutladı. Gecede Karadeniz'li sanatçı Resul Dindar söylediği hareketli parçalarla salondakileri coşturdu.
Yoğun katılımın olduğu gecede bir konuşma yapan hastane Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, onuncu kuruluş yıldönümünü yaşamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "10 yıl önce hastaneyi açtığımızda beklenenin üzerinde bir teveccüh ile karşılanmıştı. Hastanemiz hizmet vermeye başladığı yıllarda en fazla aldığımız şikayet fiziki şartlardı. Bizde zaman içinde bu fiziki şartları değiştirdik. Hastanemizin kapasitesini 2015 yılında açtığımız yeni ek binamızla bunu 11 bin metrekareye çıkardık. 134 yatak kapasitesine ulaştık. Günlük ortalama bin 500 hasta sayına ulaştık. Her zaman kaliteli hizmete özel gösterdik. 10 yılda gerçekten büyük iş başarmışız. Yapılan araştırmalarda görüldü ki Türkiye'de ortalama bir şirketin ömrünün yüzde 70'i 6-7 yıllarda kapanıyor. 10 yıla gelen şirket sayısı sadece yüzde 4. Bu şirketlerden sadece 4'ü 10 yıla ulaşabiliyor. Onun için bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu nedenle mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başarımızın nedeni iyi personelle, iyi mesai arkadaşlarımızla çalışmaktan kaynaklanıyor. Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu akşam 10 yılı doldurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte nice on yıllar görürüz" dedi.
AK Parti Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Tabibler Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkayanın da hazır bulunduğu gecede onuncu yılını dolduran hekim ve personele plaket verildi. Gecede 10 yıl onuruna pasta kesimi Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, yönetim kurulu üyeleri, ortaklar ve hekimler tarafından yapılırken Karadeniz'li sanatçı Resul Dindar birbirinden hareketli parçalarla geceye katılanları coşturdu.
(BK-OK-Y)

29.07.2017 10:36:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ortahisar'da Tünel Akvaryum için yer tahsisi yapıldı
YEREL

ORTAHİSAR'DA TÜNEL AKVARYUM İÇİN YER TAHSİSİ YAPILDI
Bakan Fakıbaba ve bölge milletvekillerinden fındık istişaresi
YEREL

BAKAN FAKIBABA VE BÖLGE MİLLETVEKİLLERİNDEN FINDIK İSTİŞARESİ
Of Belediyesinden çöplük açıklaması
YEREL

OF BELEDİYESİNDEN ÇÖPLÜK AÇIKLAMASI
Büyükşehir Belediyesi yollarda kalıcı yatırımlara imza atıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOLLARDA KALICI YATIRIMLARA İMZA ATIYOR
Kültür Bakanlığından Kemeraltı Projesi'ne destek
YEREL

KÜLTÜR BAKANLIĞINDAN KEMERALTI PROJESİ'NE DESTEK
BEM-BİR-SEN ve Vakfıkebir Belediyesi &quot;Sosyal Denge Sözleşmesi&quot;ni imzaladı
YEREL

BEM-BİR-SEN VE VAKFIKEBİR BELEDİYESİ "SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ"Nİ İMZALADI