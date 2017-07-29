YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özel İmperial Hastanesi'nin 10. yıl mutluluğu

Özel İmperial Hastanesi'nin 10. yıl mutluluğu



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon Özel İmperial Hastanesi düzenlenen gecede 10.'cu yılını kutladı. Gecede Karadeniz'li sanatçı Resul Dindar söylediği hareketli parçalarla salondakileri coşturdu.

Yoğun katılımın olduğu gecede bir konuşma yapan hastane Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan, onuncu kuruluş yıldönümünü yaşamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "10 yıl önce hastaneyi açtığımızda beklenenin üzerinde bir teveccüh ile karşılanmıştı. Hastanemiz hizmet vermeye başladığı yıllarda en fazla aldığımız şikayet fiziki şartlardı. Bizde zaman içinde bu fiziki şartları değiştirdik. Hastanemizin kapasitesini 2015 yılında açtığımız yeni ek binamızla bunu 11 bin metrekareye çıkardık. 134 yatak kapasitesine ulaştık. Günlük ortalama bin 500 hasta sayına ulaştık. Her zaman kaliteli hizmete özel gösterdik. 10 yılda gerçekten büyük iş başarmışız. Yapılan araştırmalarda görüldü ki Türkiye'de ortalama bir şirketin ömrünün yüzde 70'i 6-7 yıllarda kapanıyor. 10 yıla gelen şirket sayısı sadece yüzde 4. Bu şirketlerden sadece 4'ü 10 yıla ulaşabiliyor. Onun için bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu nedenle mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Başarımızın nedeni iyi personelle, iyi mesai arkadaşlarımızla çalışmaktan kaynaklanıyor. Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu akşam 10 yılı doldurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte nice on yıllar görürüz" dedi.

AK Parti Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Tabibler Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkayanın da hazır bulunduğu gecede onuncu yılını dolduran hekim ve personele plaket verildi. Gecede 10 yıl onuruna pasta kesimi Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, yönetim kurulu üyeleri, ortaklar ve hekimler tarafından yapılırken Karadeniz'li sanatçı Resul Dindar birbirinden hareketli parçalarla geceye katılanları coşturdu.

(BK-OK-Y)



29.07.2017 10:36:59 TSI

NNNN

