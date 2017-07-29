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Van'da üretilen sebzeler tezgâhlardaki yerini aldı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'ın ilçelerinde üretilen organik sebzeler tezgâhlardaki yerini almaya başladı.

Van'ın Gevaş, Tuşba ve Gürpınar ilçelerinde üretilen ve son yıllarda büyük rağbet gören organik sebzeler, tüketici ile buluştu. Gevaş'ın yeşil fasulyesi başta olmak üzere domates, salatalık ve kabak tezgâhlardaki yerini alırken, Tuşba ilçesinde üretilen Alaköy kavunu ile karpuz ile Erciş ve Gürpınar'da üretilen patatesin de önümüzdeki günlerde tezgâhlardaki yerini alması bekleniyor. İHA muhabirine bilgi veren manav işletmecisi Veysel Tay, bu yıl yerli sebzede beklenen verimin olduğunu, ancak fiyatların henüz düşmediğini ifade ederek, "Şu an yeşil fasulye, salatalık, domates ve kabak Gevaş'tan gelmeye başladı. İleriki zamanlarda patlıcan, biber de gelecek. Ayrıca Tuşba ilçemizde yetiştirilen Alaköy kavunumuz ve karpuz da önümüzdeki günlerde piyasadaki yerini alacak. Bu yıl ilimiz genelinde yeteri kadar sebze yetiştirildiği belirtiliyor, fakat fiyatlar henüz istediğimiz düzeye inmedi. Bunun da sebebi üretilen sebzelerde il dışına öncelik verilmesidir" dedi.



"En fazla Gevaş fasulyesi rağbet görüyor"

Vatandaşların fiyatların yüksek olmasına rağmen yerli sebzeye büyük rağbet gösterdiğini ifade eden Tay, şunları söyledi:

"Özellikle Gevaş fasulyesi bu anlamda ciddi bir rağbet görüyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde sebzeler kurutulmaya başlandığında ise biber, patlıcan, kabak, fasulye ciddi anlamda alınmaktadır. Fiyatlara baktığımızda şu anda Gevaş fasulyesi 2,5 liradan satılıyor, domates, salatalık ve kabağı da 1,5 liradan satılıyoruz."

Yerli sebze alırken taze olmasına dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Tay, "Özellikle fasulye rahat kırılabiliyor ve içi dolu ise bu taze ve güzel olduğunu gösterir. Bunu hem taze olarak tüketebilirsiniz hem de kurutmalık olarak alabilirsiniz. Domates, biber, patlıcan, kabak ise biraz rengi kalitesini ele veriyor. Tadı ve kukusu da bu anlamda önemlidir. Bir de sebzeyi alırken yaş mı yoksa kurutmalık olarak mı tüketeceğiz ona dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

(MD-MSA-Y)



29.07.2017 11:14:02 TSI

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