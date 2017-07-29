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Milas - Yatağan karayolu çözüme kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'da 2012 yılında tamamen bitirilerek hizmete sunulması planlanan ancak çeşitli nedenlerle yarım kalan 33 kilometrelik Milas-Yatağan arasındaki bölünmüş yolda yarım kalan 8 kilometrelik bölümünde çalışmalara yeniden başlandı.

Milas-Yatağan Karayolu'nda 5 yıl aradan sonra bölünmüş yol çalışmalarına yeniden başlandı. Birçok ölümlü ve yaralanmalı kazaların meydana geldiği, toplam 33 kilometrelik bölünmüş yolun büyük bir bölümü tamamlanmış, 8 kilometrelik bir bölüm kalmıştı. Çeşitli nedenlerle yarım kalan bölümde çalışmalar yeniden başladı.



Dönemin Muğla Valisi Fatih Şahin, il genelinde yapımı devam eden bölünmüş yolların son durumlarını yerinde incelemiş, o dönem karayollarında görev yapan 26. Şube Şefi Atilla Okyay ve şantiye şefi Mustafa Tuna'dan bilgi almıştı. Vali Şahin'e verilen bilgide, yöredeki bölünmüş yol çalışmalarının 2012 yılı sonuna kadar tamamen biteceği belirtilmişti ancak yol yapım ihalesini alan firma sahibinin ölümü sonrasında çalışmalar durdurulmuştu.

Kalan bölüm için yeniden ihale açıldı ve ihaleyi alan firma tarafından çalışmalar yeniden başlatılırken, en kısa zamanda tamamlanacağı belirtildi. Başlayan yol çalışmaları ise yöre halkında memnuniyet oluşturdu.

(ÇP-MB-Y)



29.07.2017 12:19:49 TSI

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